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لجنة الطوارئ العليا بغزة تعلن إعادة فتح سوق شارع فهمي بيك غداً

  • فلسطين اليوم - غزة
  • 13:17 - 29 سبتمبر 2020
سوق فهمي بيك سوق فهمي بيك
تقارير
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أعلنت اللجنة العليا بمحافظة غزة اليوم الثلاثاء 29/9/2020 ، عن إعادة فتح سوق شارع فهمي بيك غدا الاربعاء ضمن خطة التدرج لعودة الحياة ضمن الاجراءات الوقائية .

ويأتي قرار فتح سوق شارع فهمي بيك ، بعد اقل من اسبوع على قرار اعادة فتح سوق عمر المختار ضمن الاجراءات الوقائية وخطة تدريجية .

المهندس أحمد أبو راس نائب رئيس بلدية غزة قال إن السوق فهمي بيك سيفتح من يوم السبت وحتى الخميس، مع تقسيم أيام العمل إلى قسمين.

وستفتح محلات الأحذية والأدوات الكهربائية والجوالات أيام الاحد، الثلاثاء، الخميس، ومحلات الملابس والأدوات المنزلية والحلويات (السكاكر) وباقي الحرف أيام السبت، الاثنين، الاربعاء من كل أسبوع.

وسيسمح لمحلات المطاعم (الشاورما والفلافل والطحل) والحلويات العربية بالعمل طيلة أيام الأسبوع ما عدا يوم الجمعة بشرط إغلاق صالة جلوس الزبائن واقتصار الخدمة على الديلفري والتيك أوي.

وحسب لائحة إجراءات الوقاية والسلامة ستبدأ فترات العمل من الساعة الثامنة صباحا وحتى الخامسة مساء.

وحثت البلدية على ضرورة التزام أصحاب المحلات والزبائن بارتداء الكمامات والمحافظة على المسافة الآمنة بين البائع والزبون وبين الزبائن أنفسهم بمقدار 1.5 متر تقريبا ومنع التعامل مع أي شخص لا يرتدي كمامة.

المصدر:وكالة الرأي

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