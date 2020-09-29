فلسطينيات تبدأ تدريبًا في كتابة المحتوى الرقمي

بدأت مؤسسة فلسطينيات تدريبًا الكترونيًا عبر تطبيق زووم بعنوان "كتابة المحتوى الرقمي"، بمشاركة نحو 18 صحفية من قطاع غزة، بواقع 20ساعة تدريبية ولمدة أربعة أيام، وذلك بالتعاون مع مؤسسة هنرش بل الألمانية.

وقالت وفاء عبد الرحمن مديرة مؤسسة فلسطينيات إن الأزمة التي يمر بها قطاع غزة عقب انتشار فيروس كورونا داخل المجتمع لن يكون سببًا لنوقف عن تطوير الذات، بل هي فرصة للعمل والتدريب واستثمار الوقت.

وأضافت أننا حين نتحدث عن الصحافيات النساء لا نقصد فقط من لديهن أطفال يحتاجوا رعاية، بل حتى اللواتي يعشن مع آباء وأمهات أيضًا تتضاعف عليهن المسؤوليات في مثل هذه الظروف، بالتالي فجميعًا يحتجن إلى التدخل والدعم المستمر.

وأثنت عبد الرحمن على الإمكانيات التقنية والقدرات المهنية المتقدمة للصحافيات الفلسطينيات في قطاع غزة، لكن جددت التأكيد على أنها لمست الضرورة للتدريب أكثر في مجال كتابة المحتوى بشكل أعمق، مضيفة إن التدريب تم تصميمه قبل وصول الجائحة إلى قطاع غزة ولكن مع دخول الفيروس أصبح هناك ضرورة لتنفيذه الكترونيًا مراعاة للصحة العامة، وتماشيًا مع حالة الطوارئ.

بدورها قالت المدربة إيليا غربية إن هناك ضرورة للتدرّب الدائم في مجال كتابة المحتوى ليكون أكثر متانة وعمقًا، وليجنب الصحافيات ضعف المعلومات أو المصادر، وأن هذا بحد ذاته يساهم في دقة المادة الإعلامية التي يتم تقديمها.

وأضافت غربية إن التدريب الحالي يتضمن الحديث عن مفهوم المحتوى واستراتيجياته، وتحديد الجمهور المستهدف وعناصر القوة، إضافة إلى طريقة إنتاج الفيديو للمنصات الإعلامية المختلفة وأخلاقيات إنتاج الفيديو والكتابة له.