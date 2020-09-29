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وكالة فلسطين اليوم الاخبارية

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الليرة التركية تهوي أمام الدولار ..ووزير المالية يعلن عن برنامج جديد قد ينقذ الليرة

  • فلسطين اليوم - وكالات
  • 12:18 - 29 سبتمبر 2020
سعر الليرة التركية مقابل الليرة السورية اليوم الاثنين 5-8-2019 سعر الليرة التركية مقابل الليرة السورية اليوم الاثنين 5-8-2019
تقارير
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تشهد اسعار الليرة التركية اليوم الثلاثاء 29/9/2020 ، انخفاض كبير في اسعار صرفها مقابل الدولار ، وسط ترقب لبرنامج اقتصادي جديد متوسط الأمد، سيعلن عنه وزير المالية براءت ألبيرق.

وبلغت الليرة التركية مستوى قياسيا متدنيا عند 7.8450 مقابل الدولار الأميركي، لتتراجع من إغلاق عند 7.81 أمس الاثنين.

وبلغ انخفاض الليرة التركية بنحو 24 % منذ بداية العام الجاري، بفعل مخاوف حيال نفاد احتياطيات النقد الأجنبي لتركيا، وأسعار فائدة سلبية.

وزير المالية ألبيرق من المقرر أن يعلن عن البرنامج الاقتصادي في الساعة 08:00 بتوقيت غرينتش اليوم0

 

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