ماذا يعني محاكاة العودة الآمنة للمدارس الأحد..وهل على أثره سيحدد موعد العودة؟

يوم الأحد الموافق 4/10/2020 هو اليوم الذي حددته وزارة التربية والتعليم العالي بالتنسيق مع وزارتي الصحة والداخلية ولجنة الطوارئ لإجراء محاكاة لفحص اجراءات العودة الآمنة للمدارس في ظل أزمة وباء كورونا، ولاختبار مدى ملاءمة إجراءات العمل التي وضعتها الوزارة في مدرسة خالد الحسن الثانوية للبنين في محافظة خان يونس.

العديد من التساؤلات بشأن الجدوى من إقامة يوم محاكاة لفحص اجراءات العودة الآمنة للمدارس ، وربطها في حال نجاحها في تحديد موعد عودة المدارس ، ضمن اجراءات الوقاية في ظل انتشار فيروس "كورونا".

محمود مطر مدير عام الإشراف والتأهيل التربوي بوزارة التربية والتعليم بغزة، قال صباح اليوم الثلاثاء، أن الوزارة انتهت، من فترة من إعداد الخطة الآمنة للعودة للمدارس، وهي عودة تدريجية، وستبدأ بالثانوية العامة، ثم ستتدرج لباقي الصفوف.

وأكد مطر لإذاعة "صوت الأقصى" ، أنه لا مواعيد محددة للعودة للدراسة، موضحاً بأن هذا مرتبط بالحالة العامة في قطاع غزة، والوزارة هي جزء من صناعة القرار، وليست لوحدها تأخذ القرار بعودة المدارس.

وأشار إلى أنه في إطار الجهوزية، طورت الوزارة دليل إجراءات العمل في المدارس، يتضمن مجموعة من الإجراءات الواجب اتخاذها في حال العودة، بدءاً من استقبال الطلاب في بداية اليوم الدراسي، وانتهاء بمغادرتهم.

وأكد مطر أن الدليل، تم إعداده بمشاركة جهات اختصاص ذات علاقة مثل، وزارة الصحة والداخلية، ويتضمن مجموعة من الإجراءات، تخضع للتقييم لفحص قابليتها للتطبيق والتنفيذ.

وأضاف: "في إطار فحص دليل الإجراءات، سنجري محاكاة كاستطلاع ليوم دراسي كامل من الصباح لنهاية الدوام في مدرسة خالد الحسن بخانيونس، بنصف عدد الطلاب، بالإضافة إلى الطاقم التدريسي والطواقم الفنية ولجان الطوارئ في الوازرة، كما هو محدد في سيناريو العودة الجزئية للدوام، الذي وضعته الوزارة".

واختتم حديثه: "سيتم البدء بفحص الإجراءات للوقوف على قابليتها للتطبيق والتنفيذ، والخروج بشكل نهائي، بالدليل الذي سيكون المرتكز الأساسي للعودة التدريجية للمدارس".