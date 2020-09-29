فصائل المقاومة:المصالحة وإصلاح المنظمة هي الرد المناسب على بازار التطبيع

أكدت فصائل المقاومة الفلسطينية اليوم الثلاثاء 29/9/2020 ، على ضرورة تصليب الموقف الوطني وتسريع المصالحة الفلسطينية وإصلاح منظمة التحرير لضمان الشراكة الحقيقية لكافة فصائل شعبنا ، رداً على بازار التطبيع العربي مع "اسرائيل".

وأكدت فصائل المقاومة الفلسطينية خلال وقفة لفصائل المقاومة وسط مدينة غزة رفضاً للتطبيع أن التطبيع الذي بدأته الامارات والبحرين سيتبعه العديد من الدول الاخرى التي تهرول لبازار التطبيع ، مشددة على ضرورة فضح المتآمرين .

وقالت فصائل المقاومة آن الأوان لبناء تحالفات جديدة ، حيث تكون من أولوياتها أن من يتآمر على شعبنا هو عدو لفلسطين ولقضيتنا ، مشددة على ان جامعة الدول العربية رهينة بيد حفنة من المهرولين ولا تقوى على اتخاذ أي قرار.

واعتبرت الفصائل ان تفعيل كافة اساليب لمقاومة وعلى رأسها المقاومة المسلحة هي الطريقة الوحيدة لمواجهة المؤامرات.