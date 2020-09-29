قوات الاحتلال تهدم مسكنين في يرزا شرق طوباس

هدمت قوات الاحتلال الإسرائيلي، صباح اليوم الثلاثاء 29/9/2020، مسكنين في خربة يرزا شرق طوباس وشردت قاطنيها، بحجة البناء غير المرخص.

وقال مراسلنا، إن قوة من جيش الاحتلال ترافقها آليات هدم إسرائيلية اقتحمت يرزا صباحا وحاصرت المنطقة قبل أن تشرع بهدم غرفتين سكنيتين للشقيقين رامي وحافظ نعيم مساعيد، وتشرد قاطنيهما، بينما استولت على سيارة مملوكة لفضائية فلسطين.

وأشار مراسلنا الى ان سلطات الاحتلال كانت قد اخطرت الشقيقين مساعيد بعملية هدم مسكنيهما الأسبوع الماضي، لافتا الى عمليات هدم وتدمير واسعة للمنشآت الزراعية والسكنية شهدتها خربة يرزا في الأشهر والسنوات الأخيرة، بهدف ترحيل سكانها والاستيلاء على أراضيها.