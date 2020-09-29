"بدي بابا يطلع ويوديني على المدرسة" كلمات مؤثرة لـ"تُقى" أبنة الأسير الأخرس

"بدي بابا يطلع ويوديني على المدرسة " كلمات مؤثرة للطفلة (تقى) ابنة الأسير المضرب عن الطعام ماهر الأخرس لليوم الـ65 على التوالي ، رفضاً للاعتقال الإداري وسط ظروف صحية صعبة .

الطفلة "تقى" التي هزت بكلماتها البريئة خلال إحدى وقفاتها التضامنية مع والدها المضرب عن الطعام تطالب العالم بالتحرك بإفراج عن والدها حتى يتمكن من اصطحابها الى المدرسة ويتمكن من الطعام والشراب كباقي البشر.

صباح الخير أيها العالم.. " تُقى " إبنة الأسير ماهر الأخرس المضرب عن الطعام منذ ٦٥ يوما رفض للاعتقال الإداري في سجون الاحتلال .. " بدي بابا يطلع ويوديني عالمدرسة". Julkaissut Mirvat Sadeq Maanantaina 28. syyskuuta 2020

يُشار إلى أن الأسير ماهر الأخرس يدخل اليوم الثلاثاء 29/9/2020 يومه الـ65 في إضرابه المفتوح عن الطعام ، رفضاً لاعتقاله الإداري في سجون الاحتلال الإسرائيلي، وسط تحذيرات من تدهور حالته الصحية .

وضع الأسير الأخرس يزداد خطورة كونه لا يزال يرفض الحصول على المدعمات وفقد من وزنه نحو 20 كيلوغراما ويصر على المواصلة في اضرابه عن الطعام حتى يتم انهاء اعتقاله الإداري.

وتواصل ادارة سجون الاحتلال تماطل في إصدار التصاريح اللازمة للمحامين لزيارة الأسير الاخرس ما يؤخر التوصل إلى حل لإنهاء اضرابه المفتوح عن الطعام.

الاسير ماهر الأخرس يتواجد حاليا في مستشفى "كابلان" بسبب تدهور حالته الصحية، إذ فقد القدرة على النطق بشكل طبيعي، ويعاني من عدم القدرة على الحركة بشكل.