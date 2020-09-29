إيران تحذر أرمينيا وأذربيجان من إطلاق أي قذيفة نحو أراضيها

حذرت قوى الأمن الداخلي الإيراني، أذربيجان وأرمينيا، من سقوط أي قذائف هاون بالخطأ قرب الحدود الإيرانية خلال الاشتباكات الجارية بينهما.

وقال نائب قائد قوى الأمن الداخلي الإيراني العميد قاسم رضائي، في تصريح صحفي، إن "أحد مطالبنا الجادة كبلد جار للبلدين هو حل وتسوية القضية عبر المفاوضات"، حسب وكالة "مهر" الإيرانية.

وحول اشتداد الاشتباكات بين البلدين، لفت المسؤول الإيراني أن "بلاده ترصد التطورات الأخيرة"، مؤكدا أنه وجه صباح اليوم رسالة لحرس الحدود في الطرفين".

وتابع نائب قائد قوى الأمن الداخلي الإيراني قائلاً: "نطلب من البلدين حل وتسوية القضايا عبر المفاوضات والعمل على إرساء الهدوء والاستقرار.. نحن بطبيعة الحال نرصد تبادل إطلاق النيران ونعتبر هذه الاشتباكات بأنها لا تخدم مصلحة أي من البلدين، ومن الممكن أن يستغل الآخرون هذه القضية".

وأضاف "نحن بطبيعة الحال نحذر بأن لا يتم خلال تبادل النيران إطلاق أي قذيفة نحو أراضينا.. لقد وقعت قذيفتا هاون قرب حدودنا عن طريق الخطأ وقمنا بتنبيههم على ذلك ونأمل بإرساء الاستقرار في هذه المنطقة".

والأحد، اندلعت اشتباكات على خط الجبهة بين أذربيجان وأرمينيا، إثر إطلاق القوات الأرمينية النار على مواقع سكنية مدنية بأذربيجان.

وذكرت وزارة الدفاع الأذربيجانية، في بيان أمس، أن النيران الأرمينية أوقعت خسائر في الأرواح بين المدنيين، بجانب إلحاق دمار كبير في البنية التحتية المدنية في عدد من القرى التي تعرضت لقصف أرميني عنيف.

وتحتل أرمينيا منذ عام 1992، نحو 20 بالمئة من الأراضي الأذربيجانية، التي تضم إقليم "قره باغ"، و5 محافظات أخرى غربي البلاد، إضافة إلى أجزاء واسعة من محافظتي "آغدام"، و"فضولي".