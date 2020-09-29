بنسبة 96 %.. بخاخ في الأنف ينجح باحتواء فيروس كورونا

أعلنت شركة التكنولوجيا الحيوية الأسترالية Ena Respiratory، أمس الإثنين، أن بخاخا للأنف، كان قد تم تطويره في الأصل لتعزيز جهاز المناعة ضد نزلات البرد والإنفلونزا، قد يكون فعالا أيضا في مكافحة مرض كوفيد-19.

ووجدت دراسة أن بخاخ INNA-051 يقلل نمو فيروس كورونا المستجد، المسبب لمرض كوفيد-19، في الحيوانات بنسبة 96%.

ووفقا للدراسة التي أجرتها وكالة الصحة العامة في إنكلترا، فإن بخاخ INNA-051 أثبت فعاليته في "تقليل مستويات نمو فيروس كوفيد-19 بشكل كبير في الأنف والحنجرة"، وخفض التكاثر الفيروسي بنسبة 96٪ في القوارض.

وفي بيان لها، ذكرت الشركة الأسترالية أن البخاخ يعمل عن طريق تحفيز جهاز المناعة قبل الإصابة بالمرض، متوقعة بدء التجارب البشرية في غضون أسابيع.

وتوقع مسؤولو الشركة أن يحقق الدواء استجابة مماثلة لدى البشر، بما في ذلك الناقلون الصامتون للمرض. وقال اختصاصيون إنهم مندهشون لمدى فعالية العلاج خصوصا أنه يقضى على الفيروس في المراحل الأولى في الأنف والحلق.

وبحسب البيان، فإنه من المقرر أن تستغرق التجارب البشرية أقل من أربعة أشهر، لكن الشركة الآن في انتظار الموافقة التنظيمية.