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وفيات كورونا في "إسرائيل" ترتفع لـ1507 والإصابات الخطيرة لـ755

  • فلسطين اليوم - وكالات
  • 09:03 - 29 سبتمبر 2020
فيروس كورونا في اسرائيل فيروس كورونا في اسرائيل
تقارير
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ارتفعت حصيلة وفيات كورونا في دولة الاحتلال إلى 1507 حالات وفاة، بتسجيل 24 حالة وفاة، فيما ارتفع إجمالي الإصابات الخطيرة إلى 755 إصابة منها 207 حالات تم ربطها بأجهزة التنفس الاصطناعي، بحسب ما أفادت ما يسمى بوزارة الصحة الإسرائيلية، اليوم الثلاثاء.

وأعلنت وزارة الصحة في دولة الاحتلال عن تسجيل 1121 إصابة، الإثنين، فيما سجلت منذ منتصف الليل حتى الساعة الثامنة من صباح اليوم الثلاثاء 143 إصابة جديدة لترتفع حصيلة الإصابات النشطة إلى 65025 إصابة.

ووفقا للبيانات ، فإن وفيات كورونا شهدت ارتفاعا خلال شهر أيلول/سبتمبر الجاري الذي سجل 562 حالة وفاة، وهي الحالات التي تشكل 37% من مجمل وفيات كورونا منذ الإعلان عن انتشار الفيروس في دولة الاحتلال في آذار/مارس الماضي.

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