في أول مناظرة متلفزة ..المواجهة الأولى بين ترامب وبايدن اليوم

في المواجهة هي الأولى منذ تبادل الاتهامات، يلتقي دونالد ترامب وجو بايدن اليوم الثلاثاء29/9/2020 في أول مناظرة متلفزة قبل 35 يوما من موعد الانتخابات الرئاسية الأمريكية.

وتتجه أنظار عشرات ملايين الأمريكيين إلى شاشاتهم لمتابعة هذه المناظرة الرئاسية الأولى بين المرشح الجمهوري الرئيس ترامب (74 عاما) ونائب الرئيس الأمريكي السابق الديموقراطي جو بايدن (77 عاما).

ورغم أن أثرها على الانتخابات يبقى محدودا، فإن هذه اللقاءات غالبا ما ترتدي أهمية كبرى في الحملة الانتخابية منذ المناظرة الأولى التي جرت قبل 60 عاما في شيكاغو بين جون كينيدي وريتشارد نيكسون.

في كليفلاند في أوهايو، الولاية المهمة التي قد تنقلب نتائجها من معسكر الى آخر، سيتواجه المرشحان على مدى 90 دقيقة في مناظرة يديرها الصحافي في فوكس نيوز كريس والاس، الشخصية المحترمة من الحزبين.

وبسبب انتشار وباء كوفيد-19 لن تتم أي مصافحة بين المرشحين في مستهل المناظرة التي ستبدأ عند الساعة 21,00 (1,00 ت غ الاربعاء) أمام جمهور محدود.

ويأمل ترامب الذي يتقدم عليه بادين منذ أسابيع في استطلاعات الرأي في أمسية جيدة، أو في زلة كبرى من منافسه الديموقراطي، لتحسين موقعه.

مع اقتراب انتخابات 3 تشرين الثاني/ نوفمبر، يتخوف ترامب أن يصبح أول رئيس للولايات المتحدة لا يعاد انتخابه منذ أكثر من ربع قرن (منذ هزيمة جورج دبليو بوش أمام بيل كلينتون عام 1992).

ومن المواضيع المطروحة في المناظرة بالطبع كوفيد-19 والمحكمة العليا والاقتصاد والقضايا العرقية وأداء المرشحين وكذلك “نزاهة الانتخابات”.

وبعد المعلومات المدوية التي كشفتها صحيفة “نيويورك تايمز”، سيحتل إرث ترامب ووضعه الضريبي موقعا مهما أيضا في النقاشات التي قد تكون متفجرة.