مصرع ثلاثة أشخاص بعد اشتداد موجة الحرائق في ولاية كاليفورنيا

لقي ثلاثة أشخاص حتفهم في حريق "زوغ" الذي اندلع مؤخرا في مقاطعة شاستا، بولاية كاليفورنيا، نتيجة الحرائق التي اشتدت منذ أيام.

وقالت صحيفة نيويورك تايمز، إن حريق "زوغ" في شاستا، وحريق "غلاس"، في مقاطعتي نابا وسونوما، أتيا على منطقة تبلغ مساحتها نحو 26 ألف فدان، وهو ما تبعه إصدار أوامر إخلاء جديدة لآلاف السكان.

وقد اندلع حريقان آخران، الأحد، الأول هو "حريق شادي" الذي بات يهدد مدينة سانتا روزا، التي يقطنها حوالي 180 ألف نسمة، والآخر هو "حريق بويسن" في شمال شرق سانتا روزا. هذان الحريقان تسببا أيضا في تنفيذ عمليات إخلاء.

وأدت الحرائق، التي اندلعت منذ أغسطس الماضي في أنحاء الغرب الأميركي، إلى وفاة 35 شخصا على الأقل، غالبيتهم في ولايتي كاليفورنيا وأوريغون.

ومنذ بداية العام، اندلع أكثر من 8100 حريق في كاليفورنيا، أتت على أكثر من 3.7 مليون فدان، وقد دمرت الشهر الماضي نحو سبعة آلاف مبنى.