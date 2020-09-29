في اليوم الثالث والأخير.. بدء مغادرة حافلات المسافرين عبر معبر رفح

فتحت السلطات المصرية اليوم الثلاثاء 29/9/2020 ، معبر رفح البري في كلا الاتجاهين في اليوم الثالث والاخير لفتح المعبر استثنائياً في ظل اجراءات وقائية مشددة .

وقال مراسلنا ان حافلات المسافرين بدأت بالمغادرة عبر معبر رفح ، وفقا لإجراءات وقائية مشددة لفيروس كورونا ، حيث غادر القطاع خلال يومين اكثر من 1000 مسافر.

وقال العميد فؤاد أبو بطيحان مدير عام الهيئة إن أطقمها سّهلت مغادرة 710 مسافرين، ووصول 463 عائداً عبر المعبر خلال اليوم الأول من فتحه استثنائياً.

وأضاف، أنه تم نقل جميع العائدين إلى مراكز الحجر الصحي في قطاع غزة، لقضاء مدة أسبوع، وفق تعليمات وزارة الصحة، ضمن إجراءات مواجهة فيروس كورونا.

وكانت وزارة الداخلية والأمن الوطني أعلنت عن تجهيز مراكز الحجر الصحي لاستقبال المواطنين العائدين عبر المعبر، وتوفير الخدمات والمستلزمات لإقامتهم.

وأوضح أبو بطيحان أن السلطات المصرية أرجعت 14 مسافراً ومنعتهم من السفر.