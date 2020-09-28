القدس: سلطات الاحتلال تمدد توقيف شقيقين من سلوان

مددت شرطة الاحتلال، مساء اليوم الإثنين، توقيف الأسيرين المحررين الشقيقين عماد وعلي خليل العباسي "عبيسان" من حي عين اللوزة في بلدة سلوان بمدينة القدس المحتلة، إلى يوم غد الثلاثاء لمثولهما أمام المحكمة.

وذكرت مصادر محلية، أن قوات الاحتلال اقتحمت منزل الشاب عماد العباسي "33عامًا" واعتقلته واقتادته إلى مركز شرطة صلاح الدين بالمدينة.

وأضافت أن مخابرات الاحتلال اتصلت مع العائلة هاتفيًا واستدعت نجلها علي العباسي "22 عامًا" فتوجه إلى مركز شرطة صلاح الدين بالقدس.

وأشارت إلى أن شرطة الاحتلال وجهت للشقيقين عماد وعلي تهمة رشق الحجارة خلال التحقيق معهما، ومددت توقيفهما ليوم غدٍ.

يذكر أن الشاب عماد العباسي أسير محرر قضى أكثر من عام بسجون الاحتلال، وشقيقه علي قضى نحو 30 شهرًا بالسجون الإسرائيلية.