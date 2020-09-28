ادخل كلمات البحث ...

^200 مثال: حكومة التوافق الفلسطيني

0 نتيجة

الأكثر رواجا Trending

وكالة فلسطين اليوم الاخبارية

0 Menu
  1. الرئيسية
  2. أحداث الساعة
  3. عرض الخبر

عبد اللهيان: "إسرائيل" وأمريكا تخططان لتقسيم الدول الإسلامية

  • فلسطين اليوم - وكالات
  • 22:11 - 28 سبتمبر 2020
صورة توضيحية صورة توضيحية
تقارير
إعلان شركة جوال
مشاركة

أكد حسين أمير عبد اللهيان مستشار رئيس البرلمان الإيراني، أن معادلات جديدة تتمخض في المنطقة ستكون مضرة لـ "إسرائيل"، مشيرا إلى أن "الصهاينة وأمريكا بصدد تقسيم الدول الإسلامية".

وقال عبد اللهيان في المؤتمر الترتيبي 13 السنوي لدعم الانتفاضة الفلسطينية: "بناء على الرؤية الاستراتيجية لإيران، لن يمضي وقت طويل حتى يزول الكيان الصهيوني عن الخارطة".

وأضاف: "في هذا الاطار أقترح أن يتم تغيير موضوع هذا المؤتمر إلى دراسة الصهيونية".

وتابع: "أرى أنهم متواجدون ويعملون كشبكات العنكبوت في مختلف القارات، بدءا من إفريقيا وأوروبا وحتى أمريكا، ومن المهم في هذا الإطار أن تطلع الشعوب والرأي العام العالمي على هذه الشبكة".

الأكثر مشاهدة

متعلقات