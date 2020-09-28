زبدة الفول السوداني

زبدة الفول السوداني عبارة عن معجون يتكون بشكل أساسيّ من الفول السودانيّ الذي يتمّ أولاً تحميصه ثمّ هرسه مع مواد اخرى لينتج زبدة ليّنة، وتعتبر زبدة الفول السوداني من الأطعمة التي يحبها الأطفال، إذ إنّ طعمها خفيف ومن الممكن تناولها كوجبة خفيفة مع المربّى أو العسل، ولزبدة الفول السوداني العديد من الفوائد للاطفال وسنذكرها لكم لاحقاً في هذا المقال كما سنذكر لكم عدّة وصفات من الممكن استخدام زبدة الفول السوداني بها.

فوائد زبدة الفول السوداني للأطفال

مصدر غنيّ بالبرويتن المهم لنموّ الجسم، حيث يكون الطفل في مرحلة النموّ بحاجة للبروتين لبناء الجسم .

تزود الجسم بالدهون الأساسية المفيدة لنمو العقل، كما تزود الجسم بالفيتامينات والمعادن كالكالسيوم المهمّ لصحّة ونموّ العظام والبوتاسيوم والمغنيسيوم وغيرها من المعادن .

تحتوي زبدة الفول السوداني على مضادات الأكسدة المهمه لتقوية مناعة الجسم .

تزود الجسم بالطاقة التي يحتاجها الجسم خلال النهار لأداء الأعمال اليومية؛ وذلك لاحتواء زبدة الفول السوداني على الدهون الصحية ونسبة عالية من البروتين .

تحتوي على الألياف الغذائية التي تساعد في تحسين عملية الهضم، وتزيد الشعور بالشبع .

محاذير تناول زبدة الفول السوداني هناك احتياطات يجب مراعاتها عند إعطاء الأطفال زبدة الفول السوداني :

توقيت إطعامها للطفل

تعتبر حساسية الفستق من أكثر أنواع حساسية الطعام انتشاراً، حيث تظهر خلال السنة الأولى من عمرالطفل، وهذا النوع من الحساسية لا يزول مع التقدّم في العمر، ولذلك يجب التنبيه أنّ بعض الأطفال لديهم حساسية من الفول السوداني، حيث يجب عدم إعطائهم زبدة الفول السوداني أبداً، كما يجب ألّا يتناولها الأطفال الذين تكون أعمارهم أقل من سنتين وذلك لأنّ الجهاز الهضمي يكون غير مكتمل النمو، وإذا كان هناك أحد من أفراد العائلة يعاني من حساسية الفول السودانيّ فإنّه يجب استشارة الطبيب قبل تقديمها للطفل.

أعراض حساسيّة الفول السودانيّ

من الأعراض التي تصيب الطفل إذا تناول زبدة الفول السوداني:

الطفح الجلدي الأحمر أو التورّم.

حكّة حول منطقة الفم.

انسداد الأنف.

ضيق بالصدر وصعوبة في التنفس.

الاسهال والقيء والغثيان.

طريقة زبدة الفول السوداني منزلياً

المكوّنات

كوبان من الفول السوداني المقشّر (غير مملّح).

نصف ملعقة صغيرة من الملح.

نصف ملعقة كبيرة من زيت الذرة.

نصف ملعقة كبيرة عسل.

نصف ملعقة كبيرة من بودرة الكاكاو السادة.

طريقة التحضير