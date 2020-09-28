وزارة الأوقاف تنفي خبر إعادة فتح مساجد قطاع غزة

نفت وزارة الأوقاف و الشؤون الدينية في قطاع غزة ما يتم تداوله حول إعادة فتح المساجد في محافظات رفح وخان يونس والوسطى مطلع الأسبوع القادم وفق إجراءات السلامة والوقاية.

و قال الناطق باسم وزارة الأوقاف والشؤون الدينية د. عادل الهور: "لا صحة على الإطلاق لقرار افتتاح المساجد في محافظات رفح وخانيونس والوسطى".

و دعا الهور المواطنين إلى أن يأخذوا مثل هذه الأخبار من مصادرها الرسمية.

و أوضح أن إعادة فتح المساجد مرهون بأمرين: الواقع الميداني للوباء، والأهم إصدار قرار من خلية الأزمة.

و لفت الهور إلى الوزارة أتمت تنظيف وتنظيم المساجد وهي بانتظار قرار خلية الازمة من أجل افتتاحها, مشيرا إلى أن وزارة الصحة قطعت شوطا كبيرا في تحديد الخارطة الوبائية وإذا استمر تراجع الوباء أتوقع أن يشمل التخفيف إعادة فتح المساجد.

و شدد على أن التزام المواطنين بإجراءات السلامة هو حجر الزاوية في اتخاذ جميع القرارات بما فيها افتتاح المساجد.