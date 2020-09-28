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تجاهل الجرائم الاسرائيلية على الهواء مباشرة بحق الفلسطينيين

صحافي إماراتي: قناة الجزيرة تشوّه صورة الإسرائيليين بترويجها أنهم يقتلون الفلسطينيين !!!

  • فلسطين اليوم - وكالات
  • 20:46 - 28 سبتمبر 2020
صحافي صحافي
تقارير
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تداول ناشطون على مواقع التواصل الاجتماعي، مقطع فيديو يظهر إعلاميا إماراتيا يقول إن قناة الجزيرة تشوه صورة الإسرائيليين.

ويُظهر الفيديو رئيسَ جمعية الصحافيين الإماراتيين، محمد الحمادي، خلال لقاء تطبيعي عبر الإنترنت مع صحافيين "إسرائيليين"، نشرته قناة “كان 11” العبرية.

ويقول الحمادي في الفيديو إن قناة الجزيرة رسخت في أذهان العرب أن “الإسرائيلي هو من يقتل الفلسطيني".

ويتابع: "نحن بحاجة أن نعمل كي نغير هذه الصورة النمطية".

وأثارت تصريحات الحمادي غضب واستنكار العديد من رواد مواقع التواصل الاجتماعي، واتهموه بـ "الكاذب والمتصهين"، وأنه يحاول تبني الرواية "الإسرائيلية" التي تصور الدولة العبرية بدور الضحية، وتصور الفلسطينيين على أنهم إرهابيون.

 

 

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