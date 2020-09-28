صحافي إماراتي: قناة الجزيرة تشوّه صورة الإسرائيليين بترويجها أنهم يقتلون الفلسطينيين !!!

تداول ناشطون على مواقع التواصل الاجتماعي، مقطع فيديو يظهر إعلاميا إماراتيا يقول إن قناة الجزيرة تشوه صورة الإسرائيليين.

ويُظهر الفيديو رئيسَ جمعية الصحافيين الإماراتيين، محمد الحمادي، خلال لقاء تطبيعي عبر الإنترنت مع صحافيين "إسرائيليين"، نشرته قناة “كان 11” العبرية.

ويقول الحمادي في الفيديو إن قناة الجزيرة رسخت في أذهان العرب أن “الإسرائيلي هو من يقتل الفلسطيني".

ويتابع: "نحن بحاجة أن نعمل كي نغير هذه الصورة النمطية".

وأثارت تصريحات الحمادي غضب واستنكار العديد من رواد مواقع التواصل الاجتماعي، واتهموه بـ "الكاذب والمتصهين"، وأنه يحاول تبني الرواية "الإسرائيلية" التي تصور الدولة العبرية بدور الضحية، وتصور الفلسطينيين على أنهم إرهابيون.

هذا رئيس جمعية الصحفيين الإماراتيين محمد الحمادي في لقاء تطبيعي مع صحفيين إسرائيليين قبل أيام مشكلته مع #الجزيرة إنها " تشوه صورة الاسرائيلي بترويجها أنه يقتل الفلسطيني" !! صدق اللي قال "خيبة تخيبك" pic.twitter.com/oR4q5RiqfN — Tamer Almisshal تامر المسحال (@TamerMisshal) September 27, 2020