القدرة: استطعنا تسطيح منحنى تفشي كورونا و كسر حدته في غزة

أكد المتحدث باسم وزارة الصحة في غزة د. أشرف القدرة أن هذه المرحلة مهمة في تثبيط انتشار فيروس كورونا وقد حققت جهود التقصي نتائج جيدة في التعرف على الخارطة الوبائية للاصابات المكتشفة وسلسلة المخالطين

و ثمن القدرة في تصريح صحفي له التزام المواطنين بالاجراءات الوقائية وهو محور رئيس في انخفاض أعداد الاصابات ونجاح جهود مواجهة الوباء.

و اوضح ان انخفاض الاصابات وارتفاع عدد المتعافين مؤشر إيجابي، موضحا ان وزارته ما زالت تعمل على تقصي بؤر التفشي.

و بين القدرة أن جهود التقصي استطاعت حتى اللحظة من تسطيح منحنى انتشار الوباء وكسر حدته في قطاع غزة.

و أضاف: "كلما زادت لدينا مواد الفحص المخبري يساعدنا ذلك على التعمق أكثر في المجتمع".

و اشار القدرة الى أن وزارة الصحة تسلمت يوم الخميس الماضي 8000 فحصا مخبريا من منظمة الصحة العالمية، مشيرا الى ان الوزارة تستطيع اجراء 2000 فحص مخبري في اليوم الواحد ولكن هذا مرهون بتوفر مواد الفحص.

و في سياق آخر، اوضح الناطق باسم الصحة بأنه تم اعتماد فترة أسبوع حجر صحي للعائدين عبر معبر رفح وسيطلب منهم الالتزام في البيت لأسبوع آخر.