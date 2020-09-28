أبو الغيظ يثني على التطبيع الاماراتي الاسرائيلي

بعد صمت مريب من قبل الأمين العام لجامعة الدول العربية أحمد أبو الغيظ، على التطبيع الاماراتي الاسرائيلي، لعل تنديداً منه يوقف المهرولين للتطبيع، خرج للعلن حتى نطق أخيراً ليثير الإحباط في سائر الشوارع العربية.

وبحسب ما نقلته الصحف المصرية، فقد قال أبو الغيظ في تصريحات متلفزة : "إن معاهدة السلام بين الإمارات و"إسرائيل" قيدت مخططات الحكومة "الإسرائيلية" لضم أراضٍ في الضفة الغربية، وإن التفاهمات بين الإمارات والولايات المتحدة فرضت على الجانب "الإسرائيلي" تجميد عملية ضم الأراضي الفلسطينية، وهو ما يمثل حدثا رئيسياً.

تأتي تصريحات أبو الغيظ الأمين العام لجامعة الدول العربية، بعد أن أفشلت الجامعة تبني مشروع فلسطيني يدين التطبيع العربي مع الاحتلال "الإسرائيلي".