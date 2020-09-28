حمد: وزارة التنمية استنفذت اغلب الموجود في مخازنها

قال وكيل وزارة الشؤون الاجتماعية بغزة، غازي حمد، اليوم الإثنين، إن وزارته صرفت نحو 10 مليون شيكل بالإضافة لمساعدات قدمتها منذ بدء تفشي وباء كورونا في قطاع غزة.

وأضاف حمد في تصريحات صحفية، "انتقلنا من مراكز الحجر للمنازل المحجورة ولدينا 2600 بيت محجور وقدمنا مساعدات لـ85 % من البيوت".

وبيّن أن وزارته، وزعت طرودًا غذائية وسلال خضار ومواد أساسية على المنازل المحجورة، قبل أن تستنفد أغلب الموجود بمخازنها، آملًا من الجهات المختلفة تقديم الدعم والمساعدة.

وتابع "نسعى من خلال علاقاتنا مع شبكة المؤسسات الأهلية في قطاع غزة لجلب الدعم والمساعدة".

وبشأن المسافرين العائدين إلى قطاع غزة عبر معبر رفح البري، أكد حمد أنه تم تجهيز مراكز الحجر لاستقبالهم.

وأشار إلى أن الأمور أكثر إيجابية فيما يتعلق بالتنسيق مع الوزارة في رام الله وتقديم المساعدات.