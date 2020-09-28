القوى الفلسطينية تطالب بالتحقيق في استهداف الجيش المصري لصيادين فلسطينيين

طالبت القوى الوطنية والإسلامية، اليوم الاثنين، بالتحقيق في "الحادث الأليم" الذي راح ضحيته اثنين من صيادي قطاع غزة، وإصابة ثالث برصاص الجيش المصري، الجمعة الماضي.

ونعت القوى، في بيان مشترك، حمل توقيع لجنة "القوى الوطنية والإسلامية"، صدر في مدينة رام الله، وسط الضفة الغربية، "الصيادَين" اللذين سقطا على "أيدي الأشقاء في الجيش المصري"، بحسب نص البيان.

واستهدف الجيش المصري، الصيادين، حسن ومحمود زعزوع، "ياسر"، ما ادى لاستشهاد اثنين واصابة الشقيق الثالث "ياسر"، فجر الجمعة، خلال عملهم، قرب الحدود البحرية بين القطاع ومصر، بحسب نقابة الصيادين الفلسطينيين.

ودعت القوى إلى "علاج فوري لهذا الموضوع"، و"التحقيق في هذا الحادث الأليم ووضع ضوابط لعدم تكرار ذلك".