لجنة الطوارئ تعيد فتح سوق الزاوية بغزة ضمن اجراءات الوقاية

أعلنت لجة الطوارئ العليا بمحافظة غزة اليوم الإثنين، عن إعادة فتح أحد الأسواق المهمة والرئيسية بالمدنية اعتباراً من اليوم.

وقالت اللجنة في بيان لها، إنه تقرر إعادة فتح سوق الزاوية ابتداءً من اليوم ضمن إجراءات الوقاية والسلامة.

بدورها، قالت وزارة الداخلية بغزة، إن قيادة شرطة محافظة غزة عقدت اجتماعاً مع وفد من تجار سوق الزاوية بمقر المحافظة بمدينة غزة.

وحضر الاجتماع كلا من جمال الديب مدير شرطة محافظة غزة، ونائبه هاشم السرحي، إلى جانب وفد من تجار سوق الزاوية، وبحضور وفد من بلدية غزة برئاسة نائب رئيس البلدية أحمد أبو راس.

وتناول اللقاء وضع الآليات المناسبة لإعادة الفتح الجزئي لسوق الزاوية مع مراعاة كافة إجراءات السلامة والوقاية للحد من انتشار فيروس "كورونا".

وأكد الديب أن شرطة البلديات ستقوم بدورها في المتابعة الميدانية لضمان عدم حدوث ازدحامات أو مخالفات لإجراءات السلامة داخل السوق.

وأوضح الديب أن لجنة الأزمة لمواجهة كورونا وضعت خطة لإعادة تشغيل قطاع تُجار الجملة في سوق "الزاوية" بمحافظة غزة، ولكن بشكل تدريجي ومُجزأ؛ حفاظاً على السلامة العامة.