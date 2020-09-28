شاهد افضل 9 مواقع لمشاهدة النجوم بوضوح بينها صحراء النقب

يبحث الكثير من محبي التقاط الصور وأصحاب النظر إلى السماء على مواقع مميزة لمشاهدة النجوم منها بشكل واضح ودقيق.

وشارك موقع "لونلي بلانيت" محبي التقاط الصور قائمة بأفضل المواقع لمشاهدة النجوم بوضوح.

وحصل وادي أوستا (فالي دا أوستا)، في إيطاليا، على اعتماد من قبل مؤسسة "ستارلايت فاونديشن" التي تهدف إلى حماية سماء الليل والحق في مراقبة النجوم.

توجد العديد من الأماكن الرائعة في مختلف أنحاء العالم لمشاهدة النجوم، وحسب الجمعية الدولية للسماء المظلمة (IDSA) فإن عددها يصل إلى 130 موقعًا.

ترون في عرض ألبوم "سبوتنيك" بعض المواقع المفضلة لهواة مراقبة النجوم وتصويرها في وضح الليل.

درب التبانة فوق حديقة النهر الجليدي الوطنية "غلايشير" في مونتانا، الولايات المتحدة





وادي أوستا (فالي دا أوستا)، إيطاليا





الحديقة الوطنية سنودونيا شمال ويلز، بريطانيا





سماء مرصعة بالنجوم فوق قرية "ألباراسين" في إسبانيا







يمكن رؤية مجرة درب التبانة فوق جبل هيوان وسط تايوان





سماء مرصعة بالنجوم فوق منطقة ألكيفا في البرتغال





السماء المرصعة بالنجوم فوق جزيرة منورقة (التابعة لإسبانيا) في البحر الأبيض المتوسط





يمكن رؤية مجرة درب التبانة فوق وادي الرمان في صحراء النقب، فلسطين المحتلة





سماء الليل المرصعة بالنجوم فوق صحراء تاتاكوا في كولومبيا



