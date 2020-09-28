ادخل كلمات البحث ...

^200 مثال: حكومة التوافق الفلسطيني

0 نتيجة

الأكثر رواجا Trending

وكالة فلسطين اليوم الاخبارية

0 Menu
  1. الرئيسية
  2. منوعات ثقافية
  3. عرض الخبر

شاهد افضل 9 مواقع لمشاهدة النجوم بوضوح بينها صحراء النقب

  • فلسطين اليوم - غزة- متابعة
  • 17:49 - 28 سبتمبر 2020
يمكن رؤية مجرة درب التبانة فوق جبل هيوان وسط تايوان.PNG يمكن رؤية مجرة درب التبانة فوق جبل هيوان وسط تايوان.PNG
تقارير
إعلان شركة جوال
مشاركة

يبحث الكثير من محبي التقاط الصور وأصحاب النظر إلى السماء على مواقع مميزة لمشاهدة النجوم منها بشكل واضح ودقيق.

وشارك موقع "لونلي بلانيت" محبي التقاط الصور قائمة بأفضل المواقع لمشاهدة النجوم بوضوح.

وحصل وادي أوستا (فالي دا أوستا)، في إيطاليا، على اعتماد من قبل مؤسسة "ستارلايت فاونديشن" التي تهدف إلى حماية سماء الليل والحق في مراقبة النجوم.

توجد العديد من الأماكن الرائعة في مختلف أنحاء العالم لمشاهدة النجوم، وحسب الجمعية الدولية للسماء المظلمة (IDSA) فإن عددها يصل إلى 130 موقعًا.

ترون في عرض ألبوم "سبوتنيك" بعض المواقع المفضلة لهواة مراقبة النجوم وتصويرها في وضح الليل.

 

درب التبانة فوق حديقة النهر الجليدي الوطنية "غلايشير" في مونتانا، الولايات المتحدة

درب التبانة في الولايات المتحدة الأمريكية.PNG
 

وادي أوستا (فالي دا أوستا)، إيطاليا

وادي أوستا (فالي دا أوستا)، إيطاليا.PNG
 

الحديقة الوطنية سنودونيا شمال ويلز، بريطانيا

الحديقة الوطنية سنودونيا شمال ويلز، بريطانيا.PNG
 

سماء مرصعة بالنجوم فوق قرية "ألباراسين" في إسبانيا

اسبانيا.PNG

 

يمكن رؤية مجرة درب التبانة فوق جبل هيوان وسط تايوان

يمكن رؤية مجرة درب التبانة فوق جبل هيوان وسط تايوان.PNG
 

سماء مرصعة بالنجوم فوق منطقة ألكيفا في البرتغال

سماء مرصعة بالنجوم فوق منطقة ألكيفا في البرتغال.PNG
 

السماء المرصعة بالنجوم فوق جزيرة منورقة (التابعة لإسبانيا) في البحر الأبيض المتوسط

السماء المرصعة بالنجوم فوق جزيرة منورقة (التابعة لإسبانيا) في البحر الأبيض المتوسط.PNG
 

يمكن رؤية مجرة درب التبانة فوق وادي الرمان في صحراء النقب، فلسطين المحتلة

يمكن رؤية مجرة درب التبانة فوق وادي الرمان في صحراء النقب، فلسطين المحتلة.PNG
 

سماء الليل المرصعة بالنجوم فوق صحراء تاتاكوا في كولومبيا

سماء الليل المرصعة بالنجوم فوق صحراء تاتاكوا في كولومبيا.PNG
 

 

الأكثر مشاهدة

متعلقات