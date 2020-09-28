الأسير محمد أبو العسل يعلن إضرابه عن الطعام رفضًا لاعتقاله الإداري

أعلن الأسير محمد أبو العسل من مدينة أريحا، اليوم الاثنين، إضرابه عن الطعام رفضاً لتحويله للاعتقال الإداري داخل سجون الاحتلال الاسرائيلي.

جاء إعلان الإضراب الأسير أبو العسل، بعد انتهاء محكوميته البالغة 10 شهور، وتحويله لملف الاعتقال الإداري بدون توجيه تهمه له.

وأكد مكتب إعلام الأسرى، أن سلطات الاحتلال جددت الاعتقال الإداري قبل خمسة أيام، بحق الأسير محمد أبو العسل من مخيم عقبة جبر جنوب أريحا شرقي الضفة المحتلة، لمدة ثلاثة أشهر.

يشار إلى أن قوات الاحتلال اعتقلت أبو العسل بتاريخ 11/12/2019، بعد اقتحام منزله وتخريب محتوياته، كما أنه أسير سابق في سجون الاحتلال.