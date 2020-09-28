إيران تحذر أذربيجان وأرمينيا من سقوط قذاف على أراضيها

حذر نائب قائد قوى الأمن الداخلي الإيراني العميد قاسم رضائي، اليوم الاثنين، أذربيجان وأرمينيا، من سقوط أي قذائف هاون بالخطأ قرب الحدود الإيرانية خلال الاشتباكات الجارية بينهما.

وأكد رضائي على أن أحد مطالب إيران الجادة هو التوصل لحل وتسوية القضية بين الأذرية والأرمن عبر المفاوضات"، وذلك حسب وكالة "مهر" الإيرانية.

وأضاف العميد رضائي أن "الاشتباكات اشتدت بين البلدين خلال الأيام الأخيرة وهما يتبادلان إطلاق النيران.

وذكر أن طهران ترصد تجدد الاشتباك بين الطرفين، مشيرًا إلى أنه وجه صباح اليوم "رسالة لحرس الحدود في الطرفين".

واعتبر أن هذه الاشتباكات بأنها لا تخدم مصلحة أي من البلدين ومن الممكن أن يستغل الآخرون هذه القضية الحاصلة.

وطالب القائد الإيراني، من البلدين بضرورة التوصل لحل وتسوية القضايا عبر المفاوضات والعمل على إرساء الهدوء والاستقرار.

وفي صباح أمس الاحد، تجددت الاشتباكات العسكرية بين اذربيجان وارمينيا مع إعلان وزارة الدفاع في أذربيجان أنها شنت هجوما مضادا على طول خط التماس بأكمله في قره باغ المتنازع عليها.

وأعلن جيش أذربيجان، تدمير 12 منظومة مضادة للطائرات تابعة لسلاح الجو الأرميني، فيما أعلنت أرمينيا التعبئة العامة في البلاد لمواجهة التصعيد، وكشفت عن مقتل 16 جنديا لديها وإصابة أكثر من مئة آخرين في إحصائية أولية.