سلطة النقد تصدر تعميمًا للمصارف بشان الخصم من رواتب الموظفين لشهر أيلول

أصدرت سلطة النقد برام الله، اليوم الاثنين، تعميمًا لكافة المصارف ومؤسسات الاقراض المتخصصة العاملة في فلسطين، بشأن الخصم من رواتب الموظفين لشهر أيلول 2020.

واكد سلطة النقد، على عدم تجاوز قيمة الخصم لتسديد الأقساط ما نسبته 50% من الدفعة المحولة من الراتب أو قيمة القسط الشهري.

وأوضحت أنه لا فوائد تأخير أو غرامات تأخير في حال تأجيل الجزء المتبقي من القسط.

وبيّنت سلطة النقد، أن خصم كامل القسط للموظفين الذين لديهم مصادر دخل أخرى بخلاف الراتب على أن يكون ذلك مثبتا بموجب عقد القرض.

وذكرت أن التعامل مع موظفي المؤسسات التي تتلقي موازنتها من وزارة المالية بنفس الآلية التي يتم التعامل بها مع موظفي القطاع العام.

وأشارت إلى انها سهلت على الموظف المقترض من المصارف بالحصول على سقف جاري مدين مؤقت لتسديد الأقساط المستحقة.