يبحث الكثيرون عن موعد صرف رواتب موظفي الوكالة في قطاع غزة في ظل استمرار تفشي فيروس كورونا واجراءات حظر التجوال.

وذكر بعض موظفي الوكالة، أن صرف راتب شهر سبتمبر 2020 للموظفين المحليين والعقود المؤقتة (LDC) ابتداءً من يوم غدٍ الثلاثاء الموافق 29\ 09 \ 2020 من البنوك المحلية.

صرف رواتب موظفي الوكالة

وجاء نص الرسالة كما وصلت الموظفين على هواتفهم الذكية على النحو التالي:

الوكالة : الزملاء الكرام،

متمنا لكم و ولأسركم و للجميع حياه آمنة، اود اعلامكم إن شاء الله سيتم صرف راتب شهر سبتمبر 2020 للموظفين المحليين والعقود المؤقتة (LDC) إبتداءً من يوم غدٍ الثلاثاء الموافق 29\ 09 \ 2020 من البنوك المحلية. ملاحظة:- بعض البنوك قد تقوم بالدفع اليوم مساءً. الرجاء ابلاغ الموظفين المحليين.