 كشف جديد لإصحاب "التنسيقات المصرية" للسفر عبر معبر رفح غدًا

أعلنت الهيئة العامة للمعابر والحدود بغزة، اليوم الاثنين، عن كشف جديد لأصحاب "التنسيقات المصرية" المسافرين عبر معبر رفح، للسفر يوم غدٍ الثلاثاء الموافق 29 سبتمبر 2020.

تعلن الهيئة العامة للمعابر والحدود بوزارة الداخلية والأمن الوطني عن وصول كشف جديد أصحاب "التنسيقات المصرية" من قبل الجانب المصري، المقرر سفرهم عبر معبر رفح يوم غد الثلاثاء 29 سبتمبر 2020،

ودعت الهيئة، من المسافرين بالتوجّه لإجراء فحص فيروس "كورونا" لدى نفس المراكز الطبية التي أعلنت عنها وزارة الصحة في المحافظة التي يتبع لها، اليوم الساعة 5:00 عصراً.

ونبهت إلى أنه من يتغيب عن إجراء الفحص الطبي يفقد حقه في السفر.

رابط فحص الاسماء المسافرين عبر معبر رفح غدًا الثلاثاء ( اضغط هنا ).