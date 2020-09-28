"النجباء" تهدد الجيش الامريكي: الاسلحة الدقيقة ستدخل الخدمة

هدد أمين عام "حركة النجباء" أكرم الكعبي، الجيش الأمريكي في العراق، بأن "الأسلحة الدقيقة" للحركة ستدخل الخدمة لاستهداف السفارة الامريكية والدبابات الامريكية.

وقال الكعبي، في تغريدة له في موقع تويتر: "ما زلنا ننتظر المواقف الرسمية من القوى جميعا بخصوص الثكنة العسكرية المنتهكة للسيادة العراقية، والتي وضعتها أمريكا وسط بغداد باسم سفارة لتعيث في العراق فساداً وتخريباً، للمقاومة موقفها إن سكت جميعهم، خصوصاً أن الأسلحة الدقيقة دخلت الخدمة".

في السياق، أبدى فصيل عصائب أهل الحق" اعتراضه على تشكيل لجان للتحقيق في الجهات التي تستهدف السفارة الأمريكية في بغداد، قائلًا: "لا يوجد في العراق موضوع اسمه استهداف الهيئات الدبلوماسية والثقافية".

وأضاف: «إنما الموجود استهداف سفارة الولايات المتحدة الأمريكية، وهذا له أسبابه المعروفة، أما باقي الهيئات الدبلوماسية تمارس عملها بشكل طبيعي بدون أن يعتدي عليها أحد».

وتابع: «هذه السفارة تابعة لدولة تحتل العراق، بعد أن رفضت الإدارة الأمريكية تطبيق قرار الشعب مجلس النواب والحكومة العراقية بسحب القوات (صادر قبل أشهر)».