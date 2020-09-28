ترامب يتفهم حقيقة الشراكة مع قطر بعد تغريد له بداية الأزمة الخليجية

أكد نائب رئيس مجلس الوزراء، وزير الدفاع الفطري، خالد بن محمد العطية، أن الرئيس الامريكي دونالد ترامب تفهم حقيقة الشراكة والعلاقات مع قطر، بعد تغرده مفاجئة له عن قطر مع بداية الازمة الخليجية عام 2017.

وأوضح العطية، أن ترامب تراجع تماما عن موقفه، مضيفًا أن "معادلة العلاقة القطرية مع أمريكا ليست مبنية على علاقة مع طرف واحد".

وأشار إلى أن الولايات المتحدة دولة مؤسسات، وأن قطر بنت علاقات تاريخية مع كافة المؤسسات الأمريكية: "أمريكا الخارجية، وأمريكا الكونغرس، وأمريكا الدفاع، والطاقة، والتعليم".

ففي عام 2017، قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب في تغريدة ، إنه "تم تحذيره خلال زيارته للشرق الأوسط من تمويل الفكر المتطرف، وأن زعماء بالمنطقة أشاروا إلى قطر".

إلى جانب آخر، قال وزير الدفاع الفطري إن "قطر لم تستدع تركيا لإزعاج أحد في المنطقة"، في إطار الاتفاقية الدفاعية مع أنقرة.

وأشار إلى أن تركيا دولة حليفة وشقيقة لقطر ودولة مسلمة، موضحًا أن "تركيا لديها اتفاق تعاون عسكري مع قطر قديم ويسبق بسنوات الحصار على قطر، ويوجد عدة اتفاقات في مجالات أخرى".