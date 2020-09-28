فوائد تناول البندورة.. تقوي المناعة وتحمي من الامراض الفتاكة

تتمتع حبات البندورة بفوائد عدة لصحة الجسم وللبشرة والشعر، حيثُ تحتوي البندورة الغنية بالمعادن على مضادات للأكسدة تقي الجسم من الامراض الفتاكة.

وتعد البندورة بانها مفيدة للأطفال والبالغين والحوامل.

بحسب موقع "أونلي ماي هيلث"، فإن البندورة تحتوي على مادة الليكوبين المفيدة جدا للجسم، وأيضًا غنية بالفيتامينات والمعادن الطبيعية مثل فيتامين أ، ك، ب 1، ب 3، ب 5، ب 6، ب 7، وفيتامين سي.

ويضيف الموقع أن الفاكهة تحتوي على حمض الفوليك والحديد والبوتاسيوم والمغنيسيوم والكروم والكولين والزنك والفوسفور.

فوائد تناول البندورة :

وأكد "أونلي ماي هيلث"، أنها تحافظ على ضغط الدم، من خلال مادة الليكوبين معروف بقدرته على موازنة ضغط الدم، وكذلك البوتاسيوم لكونه يقلل من تأثير الصوديوم ويخفض التوتر في جدران الأوعية الدموية.

وأوضح أنها تحسن البشرة والشعر، وتساعد في علاج حب الشباب وتنشيط البشرة الباهتة، وإزالة الزيوت من البشرة والحفاظ على نضارة الوجه لفترة طويلة من الزمن.

أما للنساء الحوامل، فهي جيدة أثناء الحمل، إذ تحتوي على فيتامين سي هو أحد المكونات المهمة جدا التي يجب على المرأة تناولها أثناء الحمل، وهو موجود بكثرة في البندورة، وفق الموقع.

كما وتساعد الليكوبين في حماية الخلايا من التلف، والحفاظ على صحة الأم وطفلها.

وبخصوص تحسين البصر، إن تناول البندورة بكثرة يعد علاج فعال لضعف البصر، كونها غنية بفيتامين أ وفيتامين سي والنحاس وهي مفيدة للعناية بالعين، وضعف كميتها في الجسم تسبب العمى.

وبين أن البندورة تساعد على الهضم، ومحاربة الكثير من الأمراض، وكذلك العصارات الهضمية الموجودة فيها مفيدة للجهاز الهضمي وتعزز عمله أيضا، بالإضافة إلى أنها تقوي جهاز المناعة، من خلال تقوية خلايا الدم البيضاء.

ويتابع الموقع، أن من فوائد تناول البندورة انها تقوي العظام وتمنع هشاشتها، لأنها غنية بفيتامين أ، تحتوي الطماطم أيضا على بيتا كاروتين، وهو أمر ضروري لنمو العظام والحفاظ عليها.