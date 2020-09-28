تعرف على القدرات العسكرية بين اذربيجان وارمينيا

مع اعلان كل من اذربيجان وارمينيا الحرب بين الطرفين بسبب اشتباكات دامية وقعت صباح يوم أمس في اقليم قرة باغ المتنازع عليه، يبحث الكثيرون عن القدرات العسكرية لهاتين الدولتين.

أجرى موقع "غلوبال فير بور" الأمريكي المختص بالقدرات العسكرية للدول من حيث النوع والكم مقارنة بين جيش اذربيجان وارمينيا أمام جيوش العالم سواء من حيث الترتيب أو بالكم من الاسلحة وجاءت على النحو التالي:

يحتل جيش أذربيجان المرتبة 64 عالميا

يحتل جيش ارمينيا المرتبة رقم 111 بين أقوى 138 جيشا في العالم.

من حيث عدد السكان

عدد سكان أذربيجان 5 ملايين نسمة

عدد سكان ارمينيا 1.6 مليون نسمة

عدد المقاتلين في الخدمة العسكرية

يصل عدد المقالتين في جيش اذربيجان نجو 3.7 ملايين مقاتل ويصل إلى سن التجنيد سنويا 151 ألف شخص

يصل عدد المقالتين في جيش ارمينيا 1.3 مليون مقاتل التي يتجاوز عدد من يصلون إلى سن التجنيد فيها 44 ألف شخص سنويا.

يضم جيش أذربيجان 300 ألف جندي بينهم 126 ألف جندي عامل والباقي قوات احتياطية

يضم جيش ارمينيا 200 ألف جندي بينهم 45 ألف جندي عامل.

ميزانية الدفاع

تتجاوز ميزانية دفاع أذربيجان 2.8 مليار دولار

تتجاوز ميزانية دفاع ارمينيا 1.3 مليار دولار

القوات الجوية

تتكون القوات الجوية الأذربيجانية من 147 طائرة بينها 17 مقاتلة و12 طائرة هجومية وطائرة نقل عسكري و29 طائرة تدريب، إضافة إلى 88 مروحية بينها 17 مروحية هجومية.

تتكون القوات الجوية الأرمينية من 64 طائرة بينها 9 طائرات هجومية و3 طائرات نقل عسكري و13 طائرة تدريب، إضافة إلى 37 مروحية بينها 20 مروحية هجومية.

عدد الدبابات والمدرعات والصواريخ

يمتلك الجيش الأذربيجاني 570 دبابة و1451 مدرعة و187 مدفع ذاتي الحركة و227 مدفع ميداني و162 راجمة صواريخ، بينما يمتلك الجيش الأرميني 110 دبابة و748 مدرعة و38 مدفع ذاتي الحركة و150 مدفع ميداني و6 8 راجمة صواريخ.

بينما تمتلك أذربيجان 31 سفينة حربية متنوعة بينها 4 غواصات وفرقاطة و13 سفينة دورية و7 كاسحات ألغام، فإن أرمينيا لا تمتلك أساطيل بحرية.

الاسطول البحري

يوجد في أذربيجان 37 مطار وأسطول تجاري مكون من 313 سفينة وميناء

فإن أرمينيا يوجد بها 11 مطارا وليس لها موانئ بحرية.



مساحة البلدين