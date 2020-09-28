ترامب يجدد طلبه بإجراء "اختبار منشطات" لمنافسة بايدن

جدد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، طلبه بشان أن يجري منافسه الديموقراطي جو بايدن "اختبار منشطات" قبل المناظرة الأولى بينهما التي من المقرر عقدها غدًا الثلاثاء أو بعدها.

وكتب ترامب على حسابه "تويتر" قائلاً: "سأطالب بشدة إجراء اختبار المنشطات لجو بايدن الناعس قبل أو بعد المناظرة ليلة الثلاثاء».

وأكد على انه سوف يوافق على إجراء واحد أيضا، وتابع بالقول: "لقد كان أداؤه في المناظرات متفاوتا بشكل قياسي (…) فقط المنشطات يمكن أن تسبب هذا التناقض؟".

وتأتي اتهامات ترامب لمنافسه بادين في خضم التنافس على الانتخابات الرئاسة في فبراير المقبل، كما أن دعواته لإجراء الأخير فحص للمنشطات، دون أن يسند بأيّ دليل ملموس.

وفي نهاية الشهر الماضي، طالب ترامب بإجراء «اختبار منشّطات» قبل مناظرته مع بايدن،

وشكّك رئيس الولايات المتحدة في أن يكون أداء المرشّح الديموقراطي في مناظرة له نهاية الشهر الماضي.

وردّاً على سؤال عمّا إذا كانت هناك أيّ أدلّة تدعم هذا الاتّهام، قال ترامب حينه: "كلّ ما يمكنني قوله هو أنّني جيّد في اكتشاف هذا النوع من الأشياء".

وفي حين تستعد الولايات المتحدة للانتخابات الرئاسية في تشرين الثاني/ نوفبمر،

في حين، قال الصحفي والكاتب الأمريكي توماس فريدمان إن: "الولايات المتحدة باتت مقبلة على حرب أهلية ثانية" مع اقتراب موعد الانتخابات الرئاسية.

وأضاف فريدمان أن "ما شاهده في الولايات المتحدة مؤخراً يشبه كثيراً ما شاهده في لبنان قبل نشوب الحرب الأهلية"، واصفًا اياها بأنه "فوق الخيال".

وأشار إلى أن الحزب الجمهوري يوجه البلاد نحو "الحرب الأهلية عبر نزعه الشرعية عن نتائج الانتخابات مسبّقاً في حال عدم فوز ترامب بها".

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