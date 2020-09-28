سعر صرف الليرة التركية مقابل الدولار اليوم الاثنين

شهد سعر صرف الليرة التركية مقابل الدولار الامريكي اليوم الاثنين 28-9-2020 انخفاضًا مفاجئًا مما ادى لتراجع قيمة الليرة التركية أمام العملات الاجنبية الاخرى.

وتعتبر الليرة التركية من أكثر العملات التي يتم البحث عنها على منصات التواصل الاجتماعي ومحركات العالمية كـ محرك جوجل للبحث.

وسجلت اسعار الليرة اليوم مستويات متدنية أمام الدولار الامريكي واليورو الاوروبي وذلك خلال تعاملات اليوم الاثنين، وسط مخاوف جيوسياسية.

سعر صرف الليرة التركية مقابل الدولار

ووفقًا لموقع بلومبرغ فإنه بحلول الساعة 14:50 بتوقيت موسكو، ارتفع سعر صرف الدولار بنسبة 1.73% إلى 7.7963 ليرة.

وبذلك تكون العملة التركية قد تراجعت إلى مستوى قياسي متدن جديد، وهوت العملة أكثر من 21% أمام نظيرتها الأمريكية منذ بداية العام الحالي وحتى الآن.

وتتعرض العملة التركية لضغوطات بعدما أعرب الرئيس التركي رجب طيب أردوغان عن دعم بلاده الكامل لباكو بعد المواجهة العسكرية بين أذربيجان وأرمينيا بسبب إقليم قره باغ.

ويضاف هذا التوتر إلى تفاقم العلاقات بين تركيا واليونان بشأن أعمال التنقيب عن موارد الطاقة في شرق المتوسط.