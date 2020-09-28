الجيش الايراني يزيح الستار عن 7 منجزات عسكرية جديدة تصنع لأول مرة

أعلن الجيش الإيراني، أمس الأحد، عن أن "بعض المعدات العسكرية التي أزيح الستار عنها تصنع للمرة الأولى في العالم".

قال نائب القائد العام للجيش الإيراني العميد محمد حسين دادرس، خلال مراسم إزاحة الستار عن 7 منجزات عسكرية جديدة، إن "ما يمكنه ضمان السلام في المنطقة ويرد على أي تهديد ضد الجمهورية الإيرانية قد أعده الأعزاء في جهاد الاكتفاء الذاتي واليوم هو أحد هذه الأيام وسيكون لنا الكثير من مثل هذه الأيام لأنهم يرصدون المنطقة لحظة بلحظة"، حسب وكالة "فارس" الإيرانية.

وحول مميزات المعدات التي أزيح الستار عنها قال، إن "قسما من هذه المعدات يتم تصنيعها للمرة الأولى على مستوى العالم أي أنه تم تصميمها وفقا للتهديدات. ففريق جهاد الاكتفاء الذاتي للجيش لا يقوم بهندسة عكسية بل فريق يقوم بالتصميم ابتداء".

واعتبر تفوق وميزة هذه المعدات مقارنة مع المعدات الأجنبية هو "أن العدو يتصور بأننا في حالة الحظر لا يمكننا تصنيع المعدات"، مضيفا: "لا أحد يزودنا بمعدات متطورة. ولكن ما نملك هو من تصنيعنا وكل هذه المعدات مؤثرة".

وأزيح الستار صباح أمس الاحد عن 7 منجزات جديدة للجيش الإيراني برعاية قائد القوة البرية العميد كيومرث حيدري.

والمنجزات التي ازيح الستار عنها هي روبوت "المسيح" للإغاثة، ومحركات ترددية للطائرات المسيرة، ومنظومة اتصالات القفز الترددي، وروبوت المقاتل الذكي "كالاكال"، ومنصة إطلاق صاروخين "هدف 2"، وعربة "غهر" ۴×۴ تكتيكية، عربة مطورة ۲۶×۴۰".