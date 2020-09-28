إيران تؤكد أنه "ليس لديها محادثات سرية مع أمريكا في سلطنة عمان"

أكد المتحدث باسم الخارجية الإيرانية سعيد خطيب زاده، اليوم الاثنين، أنّ بلاده "ليس لديها أية محادثات مع الولايات المتحدة في سلطنة عمان"، مشدّدًا على أن طهرا "لن يكون لديها مثل هذه المحادثات".

وقال زاده في رده على تقارير كويتية بشأن وجود محادثات سرية في سلطنة عما بين واشنطن وطهران: إنّ "موقف إيران واضح، وإنّه يترتب على ترامب وقف الحرب اللاإنسانية والشاملة والعقوبات الجائرة على بلاده وشعبه".

وأضاف أن يعوض رئيس الويلات المتحدة عن كل الأضرار التي لحقت بالشعب الإيراني خلال هذه الحرب". حسب وكالة "فارس الإيرانية.

وأوضح المتحدث الإيراني في مؤتمر صحفي، أنه "عندما يفعل ترامب ذلك، سيجد مكانًا له في زاوية غرفة الاتفاق النووي".

وبيّن أن "موقف طهران واضح والجواب هو نفسه لم يتغير حيال الولايات المتحدة".

وتشهد العلاقة بين الولايات المتحدة وإيران توترًا حادًا منذُ أكثر من 40 عامًا، إذ جددت واشنطن من عقوباتها الاقتصادية القاسية على طهران مؤخرًا، لإرضاخ الأخيرة وإعلان استسلامها أمام المطرقة الامريكية.