ارتفاع حصيلة إصابات وفيات "كورونا" إلى أكثر 231 ألف

ارتفعت، اليوم الاثنين، إصابات ووفيات فيروس "كورونا" المستجد في (إسرائيل)، منذ اكتشاف أول حالة في مارس الماضي.

وأفادت وزارة الصحة الإسرائيلية، بان عدد الإصابات بـ"كورونا" في (إسرائيل) بلغت 231,026 إصابة، بينهم 69,629 حالة نشطة، فيما بلغت اعداد الوفيات 1,466 حالة.

وذكرت صحيفة "يديعوت"، أن الشرطة الإسرائيلية ستفرض غرامة 1000 شيكل على الأشخاص الذين لا يلتزمون بالتباعد لمسافة مترين على الأقل من شخص آخر ليس من أفراد عائلتهم خلال "عيد الغفران" وفقا للتعليمات.

وفرضت حكومة الاحتلال الإسرائيلي، الأربعاء، الإغلاق الشامل في (إسرائيل) اعتبارا من الجمعة ومدة ثلاثة أسابيع، في إطار إجراءات مكافحة فيروس "كورونا" المستجد.