بلدية دير البلح ولجنة الزكاة تزوران بيوت المحجورين وتوزعان مواد غذائية

زارت بلدية دير البلح ولجنة زكاة المدينة، اليوم الاثنين، بيوت المحجورين في المدينة والبالغ عددها ٣٦ عائلة للاطمئنان عليهم، في ظل الظروف الراهنة الناجمة عن تفشي فيروس "كورونا".

وقدمت البلدية ولجنة الزكاة هدية لكل عائلة عبارة عن وجبة غذاء وتشكيلة من الفواكه ومواد غذائية .

وقال رئيس البلدية د. دياب الجرو: إن "الزيارة جاءت من باب الواجب والمسؤولية الاجتماعية للاطمئنان على ابناء المدينة المحجورين في منازلهم ومواساة لهم وتعزيز صمودهم في مواجهة الوباء ؛ وكذلك حبا ووفاء واحتراما وتقديرا لأهلنا في دير البلح".

وشارك في الزيارة وفد كريم من الأخوة في بلدية دير البلح ممثلة برئيسها والأخوة في لجنة الزكاة ممثلة بمديرها الأستاذ محمد الخطيب .

وعبر الأهالي عن عظيم شكرهم لبلديتهم وللجنة الزكاة على هذه اللفتة الرائعة والطيبة والتي تعبر عن حب وتقدير وأصالة القائمين على هذه الزيارة .







