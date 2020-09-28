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قوات الاحتلال تعتقل 3 شبان في القدس وبيت لحم

  • فلسطين اليوم - الضفة المحتلة
  • 13:29 - 28 سبتمبر 2020
قوات الاحتلال في الضفة (ارشيف) قوات الاحتلال في الضفة (ارشيف)
تقارير
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اعتقلت قوات الاحتلال الاسرائيلي، اليوم الاثنين، ثلاثة شبان فلسطينيين بينهم شقيقين من مدينة القدس المحتلة وبيت لحم في الضفة المحتلة، بعد اقتحام منزلي ذويهم في سلوان وحوسان.

ففي بيت لحم، اعتقلت قوات الاحتلال الشاب محمد محمود شوشة، بعد دهم منزل والده وتفتيشه في قرية حوسان، والشاب عماد خليل عبيسان من منزله في حي عين اللوزة ببلده سلوان بالقدس المحتلة، فيما استدعت شقيقه "علي" الذي سلم نفسه لاحقاً لمركز قوات الاحتلال في شارع صلاح الدين.

وتستهدف القوات الإسرائيلية  المقدسيين والمرابطين في القدس المحتلة، من خلال الاعتقالات والإبعاد والغرامات، بهدف إبعادهم عن المسجد الأقصى، وتركه لقمة سائغة أمام الأطماع الاستيطانية.

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