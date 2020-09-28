بكر: الأسير الزعزوع سيصل القطاع خلال ساعات

أكد منسق لجان الصيادين بغزة زكريا بكر ظهر اليوم الاثنين 28/9/2020 ، ان السلطات المصرية ستفرج عن الصياد ياسر الزعزوع شقيق الشهيدين حسن ومحمود الزعزوع الذين ارتقيا برصاص الجيش المصري قبل يومين.

وقال بكر على حسابه على الفيس بوك ان الاسير الزعروع سيصل القطاع خلال الساعات القادمة.

ويشار الى ان إسماعيل هنية رئيس المكتب السياسي لحركة حماس هاتف عائلة الزعزوع، حيث قدم لهم التعازي والمواساة باستشهاد أبنائهم الصيادين محمود وحسن، مؤكدا أن حركة حماس تقف إلى جانبهم في هذا المصاب الجلل.

وأوضح رئيس الحركة أن هناك اتصالات تجري مع المسؤولين في مصر لتأمين عودة نجلهم الثالث ياسر إلى القطاع.