وسط ظروف صحية صعبة.. معركة الأسير ماهر الأخرس تدخل يومها ال"64"

يدخل الأسير ماهر الأخرس اليوم الأثنين 28/9/2020 يومه الـ64 في إضرابه المفتوح عن الطعام ، رفضاً لاعتقاله الإداري في سجون الاحتلال الإسرائيلي، وسط تحذيرات من تدهور حالته الصحية .

حسن عبد ربه المستشار الاعلامي لهيئة شؤون الأسرى والمحررين حذر من ان وضع الأسير الأخرس يزداد خطورة كونه لا يزال يرفض الحصول على المدعمات وفقد من وزنه نحو 20 كيلوغراما ويصر على المواصلة في اضرابه عن الطعام حتى يتم انهاء اعتقاله الإداري.

وأضاف عبد ربه أن ادارة سجون الاحتلال تماطل في إصدار التصاريح اللازمة للمحامين لزيارة الأسير الاخرس ما يؤخر التوصل إلى حل لإنهاء اضرابه المفتوح عن الطعام.

الاسير ماهر الأخرس يتواجد حاليا في مستشفى "كابلان" بسبب تدهور حالته الصحية، إذ فقد القدرة على النطق بشكل طبيعي، ويعاني من عدم القدرة على الحركة بشكل.

ويتمتع الأسير الأخرس بمعنويات عالية جداً، ويرفض كافة محاولات الاحتلال الالتفاف والنيل من اضرابه المفتوح عن الطعام، عبر حيلة تجميد اعتقاله الإداري، معتبراً ذلك سياسة إسرائيلية لتثبيط عزائم الاسرى، وإنهاء إضرابهم دون تحقيق نتائج تذكر.

وأعلن الأسير ماهر الأخرس المضرب في مقطع فيديو، استمراره في الإضراب عن الطعام حتى إنهاء اعتقاله الإداري، وتحرره من السجون الإسرائيلية.