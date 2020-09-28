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اشتية للموظفين: رواتبكم سوف تدفع لكم كاملة في حالة واحدة ..!

  • فلسطين اليوم - غزة
  • 12:57 - 28 سبتمبر 2020
محمد اشتيه محمد اشتيه
تقارير
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أكد محمد اشتية رئيس وزراء حكومة رام الله اليوم الاثنين 28/9/2020  خلال رسالة للموظفين رواتبكم سوف تدفع لكم كاملة  عندما نحصل عليها دون أي ابتزاز سياسي من اسرائيل او من الولايات المتحدة، وانا على ثقة انا هذا اليوم ليس بعيد.جلسة مجلس الوزراء اليوم:

واشاد اشتية خلال جلسة مجلس الوزراء بتفهم رجال الأمن والأطباء والعاملين في الصحة الذين لم ينقطعوا عن عملهم ولو ليوم واحد، وكذلك المعلمين الذين يدركون ما يمر بالوطن، وحيا الموظفين وشعبنا على وقفتهم ودعم صمود الرئيس والقيادة معه في هذه المواجهة السياسية والصحية وانعكاساتها المالية.

وقال "اسرائيل وامريكا تريد أن تهزمنا، لكي نستسلم، لكي نقبل مشروعهم، وسوف نصمد ولن نهزم ولن نستسلم.                      

وفيما يتعلق بالانتخابات التي تم الاتفاق عليها بين فتح وحمـاس وبقية الفصائل الفلسطينية، قال : "نبارك البند الأول في رسالة التكليف من الرئيس للحكومة، وسوف نبذل كل الممكن لإنجاحها"

وبشأن  مواجهة وباء "كورونا فبين ان مواجهة كورونا فرض عين علينا جميعا. فقط مطلوب منكم لبس الكمامة والتباعد الاجتماعي. وهي الوسيلة الوحيدة الناجحة والناجعة حتى الآن لمقاومة انتشار المرض.

وعزى اشتية عائلة الشوامرة في قرية دير العسل، التي فقدت أبنائها في حادث مأساوي. وعائلة الزعزوع ايضاً التي فقدت أبناءها في حادث مؤسف شهداء لقمة العيش في عرض البحر. وعائلة السلايمة في مدينة القدس.

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