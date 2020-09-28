قاسم: صياغة استراتيجية تعتمد مفهوم المقاومة الضامن لإفشال صفقة القرن

أكد الناطق باسم حركة "حماس" حازم قاسم، اليوم الاثنين 28/9/2020، أن قدرة القوى الفلسطينية على صياغة استراتيجية نضال موحدة تستند على قاعدة الحفاظ على الثوابت، وتعتمد مفهوم المقاومة الشاملة بمشاركة الكل الفلسطيني، هي الضامن الأكيد لإفشال صفقة القرن.

وقال قاسم في تصريح صحفي:"إن ملحقات صفقة القرن وفي مقدمتها مخطط الضم الاستعماري ومسار التطبيع، يتطلب تفعيلا حقيقيا للمقاومة بمفهومها الشامل وفي كل الساحات".

ونوه إلى أن العمل المقاوم الميداني أثبت قدرته في كل المحطات التاريخية على توحيد الموقف الفلسطيني، ومشاركة كل القوى في العمل الوطني، وإنهاء الخلافات الجانبية التي تختفي في خضم حالة الاشتباك مع العدو.

واعتبر قاسم، أن ترتيب البيت الفلسطيني ضرورة لتصليب الجبهة الداخلية على قاعدة مشاركة الجميع، وتمثيل كل مكونات شعبنا في كل أماكن تواجدهم، وإنهاء أي إجراء يمكن أن يؤثر على صورة الشعب الفلسطيني الواحد.