تظاهرة في خانيونس للمطالبة بإعدام قاتل الصراف البشيتي

تظاهر الالاف من المواطنين في مدينة خانيونس جنوب قطاع غزة، اليوم الاثنين 28/9/2020، للمطالبة بإعدام قاتل الصراف أحمد زكي البشيتي.

وطالب ذوو الصراف البشيتي (53 عاماً)، الذي قُتل في جريمة بشعة نفذها صديقه (م، ع) (58 عاماً)، بمحاكمة الجاني بأسرع وقت وإعدامه .

ووفقاً لتحقيقات الشرطة فقد أقرّ الجاني بقيامه بخطف تاجر العملة "البشيتي" وقتله بإطلاق النار عليه، وسرقة مبلغ مالي بقيمة 150 ألف دولار كان بحوزته، كما أقرّ بدفن جثة القتيل في منزله.

من ناحيتها عدت لجنة تجار العملة بغزة، أن تكرار الجرائم بحق الصرافين ورجال الأعمال يستوجب توفير حماية مضاعفة لهم من قبل الجهات الأمنية المختصة.

وطالبت اللجنة بضرورة الجهات المختصة بإجراء محاكمة عادلة وناجزة على وجه السرعة، وتنفيذ أحكام الإعدام بحق الجناة؛ ليكونوا عبرة لكل من تسول له نفسه بارتكاب مثل هذه الجرائم بحق ابناء شعبنا عامة وأصحاب مهنة تجارة العملة بوجه خاص.





























