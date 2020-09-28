الأونروا : قد نطرح سيناريو دفع نص راتب للموظفين لعدم توفر الاموال بداية اكتوبر

أكد ماتياس شمالي مدير عمليات وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين أونروا في قطاع غزة، ، اليوم الاثنين 28/9/2020 ، ان الاونروا لن تتمكن من دفع رواتب موظفي الاونروا في مختلف مناطق العمليات لـ 30 ألف موظف خلال شهر أكتوبر ، ونوفمبر مما يضعنا لطرح سيناريو حول إمكانية دفع نصف الراتب بما هو متوفر وتأجيل دفع النصف الآخر إلى حين تأمين الأموال اللازمة، ونحن بانتظار نهاية أكتوبر لاتخاذ القرار المناسب".

وقال شمالي خلال تصريحات صحفية : نعاني من ضائقة مالية حقيقية، إذ سنكون قادرين على دفع رواتب شهر سبتمبر/ أيلول بعدما استلفنا 10 ملايين دولار أميركي من الأمم المتحدة في نيويورك، أما بخصوص الأشهر المقبلة خصوصاً أكتوبر/ تشرين الأول، ونوفمبر/ تشرين الثاني فلا تتوافر الأموال اللازمة لدفع الرواتب".

وتابع شمالي قوله: "سنكون في كارثة حقيقة إذا لم تتوافر أموال كافية خلال الفترة المقبلة بما يكفي لتغطية احتياجاتنا، إذ لن يحصل 13 ألف موظف على رواتبهم عن شهري أكتوبر ونوفمبر، وبالطبع إذا لم يتلق موظفونا رواتبهم فإنهم لن يقدموا الخدمات المطلوبة منهم سواء المعلمين في المدارس أو الأطباء في العيادات".