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حماس: شعبنا يعيش إرهاصات انتفاضة شعبية جديدة في ذكرى انتفاضة الأقصى

  • فلسطين اليوم - غزة
  • 10:14 - 28 سبتمبر 2020
عبد اللطيف القانوع عبد اللطيف القانوع
تقارير
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أكد الناطق باسم حركة حماس د عبد اللطيف القانوع اليوم الاثنين 29/9/2020 ان الذكرى الــ 20 لـ "انتفاضة الأقصى تمر علينا اليوم " ولا يزال المسجد الأقصى المبارك يتعرض لأخطر مخططات التقسيم والتهويد ومحاولة بسط السيطرة الصهيونية الكاملة عليه.

وقال القانوع ان شعبنا الفلسطيني يعيش إرهاصات إطلاق انتفاضة شعبية جديدة وهي حاضرة بقوة لمواجهة مخططات الاحتلال الصهيوني ومشاريع الضم ومحاولة تصفية قضيته وحقوقه المشروعة.

وبين إن ما أحدثته انتفاضة الأقصى من تشكيل وحدة وطنية ميدانية وضربات نوعية مختلفة ضد الاحتلال يؤكد حيوية شعبنا وقدرته على توحيد صفوفه وتدشين مرحلة جديدة لمواجهة الاحتلال الصهيوني.

وشدد على ان المقاومة بكل أدواتها ستبقى هي خيار شعبنا الفلسطيني لاستمرار مسيرة نضاله ضد المحتل الصهيوني واستكمال مشوار التحرير.

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