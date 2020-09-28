أمر قضائي بوقف قرار ترامب منع تنزيل "تيك توك"

أمر قاض أميركي في واشنطن مؤقتا بوقف أمر أصدرته إدارة ترمب يمنع شركة "أبل" ومحرك البحث "غوغل" من تمكين تنزيل تطبيق تيك توك كان مقررا مساء الأحد.

ووافق قاضي المحكمة الجزئية كارل نيكولز في ساعة متأخرة من مساء أمس على أمر قضائي مبدئي سعت إليه شركة بايت دانس المالكة لتيك توك للسماح باستمرار وجود التطبيق في متاجر التطبيقات بالولايات المتحدة.

ورفض القاضي رفض "في الوقت الحالي" وقف القيود الإضافية لوزارة التجارة والتي من المقرر سريانها في 12 تشرين ثاني، نوفمبر المقبل، والتي قالت تيك توك إنها ستؤدي إلى استحالة استخدام التطبيق في الولايات المتحدة.