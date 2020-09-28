تشهد اسعار الذهب في فلسطين اليوم الاثنين 28/9/2020 ، ارتفاع طفيف على اسعارها بعد انخفاض طفيف خلال بدياة الاسبوع الجاري .

وكالة "فلسطين اليوم" متابعة أسعار الذهب في فلسطين في ظل تذبذب اسعار الدولار والتي تشهد على أثرها ارتفاع اسعار الذهب .

متوسط اسعار الذهب اليوم الاثنين 28/9/2020 بأسواق المال في فلسطين بالشيكل

متوسط اسعار الذهب اليوم بأسواق المال في فلسطين بالشيكل

الوحدة شيكل دولار أمريكى

اسعار الذهب عيار 24 208.45 شيكل $59.88

سعر الذهب عيار 22 191.08 شيكل $54.89

اسعار الذهب عيار 21 182.40 شيكل $52.40

اسعار الذهب عيار 18 156.34 شيكل $44.91

سعر الذهب عيار 14 121.60 شيكل $34.93

سعر الذهب عيار 12 104.23 شيكل $29.94

اسعار أوقية الذهب 6,483 شيكل $1,862

اسعار جنيه الذهب 1,459 شيكل $419.20

اسعار كيلو الذهب 208,450 شيكل $59,884

اخر تحديث لأسعار الذهب اليوم في فلسطين بتاريخ Monday, September 28, 2020 07:44 AM بتوقيت دولة فلسطين

متوسط سعر الذهب في الأيام السابقة في فلسطين بعملة شيكل

اليوم عيار 24 عيار 21 عيار 18 عيار 14 عيار 12

27 سبتمبر 208.43 182.38 156.32 121.58 104.21

26 سبتمبر 208.41 182.36 156.31 121.57 104.21

25 سبتمبر 208.64 182.56 156.48 121.70 104.32

24 سبتمبر 209.11 182.97 156.83 121.98 104.55

23 سبتمبر 206.73 180.90 155.05 120.60 103.37

22 سبتمبر 210.24 183.97 157.68 122.64 105.12

21 سبتمبر 213.01 186.39 159.76 124.26 106.51

20 سبتمبر 214.24 187.46 160.68 124.97 107.12

19 سبتمبر 214.21 187.44 160.66 124.95 107.10

18 سبتمبر 214.29 187.51 160.72 125.01 107.15