ادخل كلمات البحث ...

^200 مثال: حكومة التوافق الفلسطيني

0 نتيجة

الأكثر رواجا Trending

وكالة فلسطين اليوم الاخبارية

0 Menu
  1. الرئيسية
  2. سوا
  3. عرض الخبر

اسعار الذهب في فلسطين اليوم

  • فلسطين اليوم
  • 09:05 - 28 سبتمبر 2020
اسعار الذهب في مصر اليوم السبت 19 - 9 - 2020 اسعار الذهب في مصر اليوم السبت 19 - 9 - 2020
تقارير
إعلان شركة جوال
مشاركة

تشهد اسعار الذهب في فلسطين اليوم الاثنين 28/9/2020 ، ارتفاع طفيف على اسعارها بعد انخفاض طفيف خلال بدياة الاسبوع الجاري .

وكالة "فلسطين اليوم" متابعة أسعار الذهب في فلسطين في ظل تذبذب اسعار الدولار والتي تشهد على أثرها ارتفاع اسعار الذهب .

متوسط اسعار الذهب اليوم الاثنين 28/9/2020 بأسواق المال في فلسطين بالشيكل

متوسط اسعار الذهب اليوم بأسواق المال في فلسطين بالشيكل

الوحدة  شيكل   دولار أمريكى

اسعار الذهب عيار 24 208.45 شيكل $59.88

سعر الذهب عيار 22  191.08 شيكل $54.89

اسعار الذهب عيار 21 182.40 شيكل $52.40

اسعار الذهب عيار 18 156.34 شيكل $44.91

سعر الذهب عيار 14  121.60 شيكل $34.93

سعر الذهب عيار 12  104.23 شيكل $29.94

اسعار أوقية الذهب     6,483 شيكل  $1,862

اسعار جنيه الذهب      1,459 شيكل  $419.20

اسعار كيلو الذهب      208,450 شيكل       $59,884

اخر تحديث لأسعار الذهب اليوم في فلسطين بتاريخ Monday, September 28, 2020 07:44 AM بتوقيت دولة فلسطين

متوسط سعر الذهب في الأيام السابقة في فلسطين بعملة شيكل

اليوم    عيار 24       عيار 21       عيار 18       عيار 14       عيار 12

27 سبتمبر     208.43       182.38       156.32       121.58       104.21

26 سبتمبر     208.41       182.36       156.31       121.57       104.21

25 سبتمبر     208.64       182.56       156.48       121.70       104.32

24 سبتمبر     209.11       182.97       156.83       121.98       104.55

23 سبتمبر     206.73       180.90       155.05       120.60       103.37

22 سبتمبر     210.24       183.97       157.68       122.64       105.12

21 سبتمبر     213.01       186.39       159.76       124.26       106.51

20 سبتمبر     214.24       187.46       160.68       124.97       107.12

19 سبتمبر     214.21       187.44       160.66       124.95       107.10

18 سبتمبر     214.29       187.51       160.72       125.01       107.15

 

 

الأكثر مشاهدة

متعلقات