فتح معبر رفح اليوم لليوم الثاني على التوالي بعد مغادرة 700 مسافر بالأمس

من المقرر ان تفتح السلطات المصرية اليوم الاثنين 28/9/2020 معبر رفح البري لليوم الثاني على التوالي في كلا الاتجاهين ، بعد فتحه استثنائياً لثلاثة أيام .

وقالت وزارة الداخلية في قطاع غزة، ان قرابة 700 مسافر غادروا القطاع بالأمس في أول أيام فتحه ، من المسجلين بكشوفات هيئة المعابر وكشف التنسيقات المصرية.

وتوقع الناطق باسم وزارة الداخلية بغزة اياد البزم، أن يصل عدد المغادرين عبر معبر رفح ما بين 1000 إلى 1500 مسافر خلال الايام الثلاثة لفتح المعبر.

وأوضح البزم أنه وفور وصول العالقين إلى قطاع غزة اليوم، تم البدء باتباع إجراءات الوقاية والحجر الصحي بحقهم، مبيناً أن الحجر الصحي سيكون لمدة سبعة أيام وفي الخامس منها يتم إجراء فحص "كورونا".